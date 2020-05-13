Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров заявил, что США используют пандемию, чтобы навязать свое видение миропорядка 

ТАСС и ещё 41 1 час назад
Лавров рассказал, как США используют пандемию
Фото: ТАСС
США вместе с союзниками не оставляют попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для продвижения своего видения миропорядка, нагнетая конфронтацию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанным на правилах. Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими", — сказал Лавров.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
ТАСС: последние новости
ОП получила 100 тыс. заявок о желании стать наблюдателем на голосовании по Конституции ОП получила 100 тыс. заявок о желании стать наблюдателем на голосовании по Конституции Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина Врачи отмечают положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ намечено на 15 октября Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ намечено на 15 октября
Политика , США , Война в Сирии , Сергей Лавров , МИД , ШОС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Такого поворота не ждали: прогноз на лето в России
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
Раскрыто истинное происхождение коронавируса
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
В Украине заговорили о пересмотре соглашения с ЕС
Видео
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение