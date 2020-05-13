Лавров рассказал, как США используют пандемию

США вместе с союзниками не оставляют попыток использовать ситуацию с пандемией коронавируса для продвижения своего видения миропорядка, нагнетая конфронтацию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии встречи министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Приходится констатировать, что даже в условиях пандемии наши американские коллеги и их союзники не прекращают попыток нагнетать конфронтацию, использовать нынешнюю ситуацию, чтобы навязать свою точку зрения, свое видение будущего порядка, который они называют порядком, основанным на правилах. Правила, как вы знаете, изобретаются ими самими", — сказал Лавров.