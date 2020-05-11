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Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом 

Вероника Полынина 13 минут назад
Губернатор Ленобласти заразился коронавирусом
Фото: ТАСС
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в эфире телеканала «ЛенТВ24», передает 47news.
Дрозденко рассказал, что лечился дома под наблюдением врачей и соблюдал строжайшую самоизоляцию.
По словам главы региона, первые пять дней оказались довольно сложными. У него была сильная лихорадка, высокая температура держалась несколько дней.
«Проводил видеоконференции, потом падал и час отлёживался», — заявил Дрозденко.
Он добавил, что во время совещаний под рубашкой была футболка, которую он постоянно менял.
По словам Дрозденко, перенести COVID-19 ему помогла дисциплина.
«Это то, что необходимо каждому иметь внутри себя. Будет дисциплина — можно будет преодолеть любые трудности», — заключил он.
На пятый день томография показала отсутствие признаком повреждения легких. На одиннадцатый день болезни тесты на коронавирус показали отрицательный результат. По словам Дрозденко, сейчас он продолжает чувствовать легкое недомогание, но полностью «безопасен для общества».
Губернатор Ленинградской области вернулся к работе неделю назад. 9 мая Дрозденко принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Гатчине.
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Политика , Общество , Александр Дрозденко , 47news.ru , Ленинградская область
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