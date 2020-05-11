Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. При этом ограничения сохранятся для людей старше 65 лет. Об этом Владимир Путин заявил в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

«С 12 мая единый период нерабочих дней завершается», — передает слова президента телеграм-канал «Подъем».

При этом глава государства добавил, что выход из режимов ограничений быстрым не будет. Каждый регион будет сам решать, как ему снимать ограничения.

«Мы подошли к следующему этапу — смягчению режима ограничений» — отметил Путин.

По его словам, для людей старше 65 лет режим самоизоляции и другие меры сохраняются.