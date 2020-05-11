Путин поручил разработать меры поддержки социально-ориентированных НКО 

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО) по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса (МСП), сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19): обеспечить разработку и реализацию мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов президента РФ, … получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг", — говорится в перечне поручений.

В данном комплексе мер должно быть предусмотрено: продление на полгода сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС; освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего госказну, за апрель-июнь в порядке, установленном для малого и среднего предпринимательства, а также отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер.

Кроме того, в рамках поддержки должны быть предусмотрены: реализация программы предоставления субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых социально ориентированным НКО на выплату части зарплат сотрудникам, на условиях, аналогичных для МСП; отсрочка по представлению отчетности в Минюст России и иные органы, а также отсрочки проведения проверок (аудита) некоммерческих организаций на весь период действия ограничительных мер.

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