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Россия поможет Венесуэле в расследовании морского вторжения 

Вероника Полынина и ещё 10 6 минут назад
Россия готова оказать помощь Венесуэле в расследовании вторжения диверсантов, если получит соответствующий запрос. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ, передает ТАСС.
Лавров отметил, что спецслужбы обеих стран находятся в постоянном контакте.
«Если поступит на основе соответствующих соглашений запрос об оказании помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен», — заверил министр.
Как писал «Рамблер», в начале мая власти Венесуэлы сообщили о задержании 45 прибывших из Колумбии диверсантов, которые намеревались осуществить государственный переворот и убить президента Николаса Мадуро. Среди задержанных были двое американских граждан. По словам Мадуро, операцию готовило Управление по борьбе с наркотиками США, а осуществляла частная охранная компания SilverCorp.
Политика , Видео , Латинская Америка , Переворот в Венесуэле , Телевидение , Наемники , Николас Мадуро , Венесуэла
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