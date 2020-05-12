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Россия готова оказать помощь Венесуэле в расследовании дела о наемниках — Лавров 

Москва24 и ещё 8 51 минуту назад
Морское вторжение: Россия поможет Венесуэле
Фото: Reuters
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал расследование вторжения диверсантов в Венесуэлу, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в настоящий момент спецслужбы обеих стран находятся в постоянном взаимодействии по этому вопросу. Лавров заявил, что в случае поступления запроса о помощи в расследовании по этому вопросу от Венесуэлы Россия готова оказать помощь.
"Что касается иных форм взаимодействия, включая расследование вторжения в Венесуэлу наемников с задачей устраивать диверсии, теракты и свергать законного президента, то наши спецслужбы находятся в контакте. Если поступит на основе соответствующих соглашений запрос об оказании помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен", — сообщил Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Ранее в Венесуэле были задержаны наемники, предположительной целью которых было похищение президента страны Николаса Мадуро. Диверсантами планировались захват аэропорта и вывоз главы государства в США.
Напряженность вокруг Венесуэлы связана с разразившимся ранее политическим кризисом, причиной которого стало противоборство разных политических сил за власть. США признали легитимным главу государства Хуана Гуаидо, Россия же законным президентом считает Николаса Мадуро.
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Политика , Латинская Америка , Переворот в Венесуэле , Телевидение , Наемники , Николас Мадуро , Хуан Гуаидо , Сергей Лавров , ИТАР-ТАСС , Венесуэла
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