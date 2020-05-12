Морское вторжение: Россия поможет Венесуэле

Он подчеркнул, что в настоящий момент спецслужбы обеих стран находятся в постоянном взаимодействии по этому вопросу. Лавров заявил, что в случае поступления запроса о помощи в расследовании по этому вопросу от Венесуэлы Россия готова оказать помощь.

"Что касается иных форм взаимодействия, включая расследование вторжения в Венесуэлу наемников с задачей устраивать диверсии, теракты и свергать законного президента, то наши спецслужбы находятся в контакте. Если поступит на основе соответствующих соглашений запрос об оказании помощи в такого рода делах, конечно же, он будет рассмотрен", — сообщил Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Ранее в Венесуэле были задержаны наемники, предположительной целью которых было похищение президента страны Николаса Мадуро . Диверсантами планировались захват аэропорта и вывоз главы государства в США.