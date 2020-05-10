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Анонсировано новое совещание Путина по коронавирусу 

Павел Тиунов и ещё 2 5 минут назад
11 мая президент России Владимир Путин проведет совещание, на котором обсудит с коллегами ситуацию с распространением коронавируса в стране, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Завтра у президента запланировано совещание», — цитирует агентство слова помощника президента.
Последнее аналогичное совещание, как сообщал «Рамблер», Путин провел 6 мая с главами российских регионов, полпредами, членам правительства и руководством администрации президента. Национальный лидер тогда поручил разработать план по выходу из режима ограничительных мер, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса.
Путин рассмотрит вопрос продления нерабочих дней
При этом глава государства подчеркнул, что любая поспешность грозит шагом назад в борьбе с пандемией. По данным СМИ, 11 мая российские власти должны принять решение об отмене или продлении карантинных мер.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , ИТАР-ТАСС
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