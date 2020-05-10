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Путин объяснил значение акции «Бессмертный полк» 

Деловая газета «Взгляд» 10 мая 2020
Путин объяснил значение акции «Бессмертный полк»
Фото: РИА Новости
Никакой пропаганды не нужно для того, чтобы россияне сохраняли память о героических подвигах предков во время Великой Отечественной войны, акция «Бессмертный полк» это демонстрирует, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в эфире канала «Россия 1», что «движение, которое подхвачено миллионами людей в нашей стране — „Бессмертный полк“, говорит о том, что не нужно никакой пропаганды для того, чтобы люди сохраняли память о своих героических предках, потому что это связывает нас с ними и в собственных глазах поднимает», передает РИА «Новости».
«Если не на их высоту, то настолько, чтобы мы помнили о главном», — добавил он.
«Россия в составе СССР пострадала больше всего — почти 70% потерь приходится на РСФСР. И триумфальная Победа. Это не может не остаться в народной памяти не на долгие годы, а навсегда», — подчеркнул президент.
Напомним, 9 мая президент Владимир Путин в 75-летнюю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне возложил букет красных роз к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Он поздравил ветеранов и всех россиян с праздником и пообещал, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне будет «широко и торжественно» отмечено в России.
Также глава государства принял участие в онлайн-акции «Бессмертный полк».
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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