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Путин рассказал, как Россию хотели расколоть в начале 2000-х 

Павел Тиунов 40 минут назад
В начале 2000-х годов Россия была на грани распада, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» президент России Владимир Путин. По его словам, разделения страны на части добивались не только террористы, но и главы отдельных республик, сообщает сайт Вести.Ru.
Обсуждая действия боевиков на Кавказе, глава государства подчеркнул, что у них «были все шансы» на реализацию идеи разделения России. Однако, добавил Путин, подобные инициативы существовали во многих регионах страны: на севере, в центре, на Урале.
«В уставах так называемых или в конституциях различных республик, в 60 из них можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью РФ», — пояснил президент.
Сегодня, уверяет национальный лидер, намерение расколоть Россию у желающих сохраняется.
Ранее, как сообщал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин рассказал, когда именно началось разделение России и Украины. По его мнению, процесс стартовал перед Первой мировой войной.
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Политика , Видео , Владимир Путин , Москва
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