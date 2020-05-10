Путин рассказал, как Россию хотели расколоть в начале 2000-х 

В начале 2000-х годов Россия была на грани распада, заявил в программе « Москва . Кремль. Путин» президент России Владимир Путин . По его словам, разделения страны на части добивались не только террористы, но и главы отдельных республик, сообщает сайт Вести.Ru.

Обсуждая действия боевиков на Кавказе, глава государства подчеркнул, что у них «были все шансы» на реализацию идеи разделения России. Однако, добавил Путин, подобные инициативы существовали во многих регионах страны: на севере, в центре, на Урале.

«В уставах так называемых или в конституциях различных республик, в 60 из них можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью РФ», — пояснил президент.

Сегодня, уверяет национальный лидер, намерение расколоть Россию у желающих сохраняется.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин рассказал, когда именно началось разделение России и Украины. По его мнению, процесс стартовал перед Первой мировой войной.