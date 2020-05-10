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Путин раскрыл план неких сил по расколу России в начале 2000-х 

Lenta.ru 33 минуты назад
Путин раскрыл план по расколу России в начале 2000-х
Фото: РИА Новости
Некие силы в начале 2000-х годов хотели расколоть Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Слова главы государства приводятся на сайте Вести.Ru.
Он напомнил, что когда в то время силовики воевали на Кавказе с террористами, у последних «были все шансы, чтобы реализовать этот гнусный план». «Причем не только на Кавказе. Это было и на севере, это было на северо-западе, это было в центре, это было на Урале, да везде. В уставах так называемых или в конституциях различных республик, в 60 из них можно было прочитать все что угодно, только не то, что они являются частью РФ», — раскрыл данный план президент, не уточнив, о каких конкретно регионах или республиках идет речь.
Глава государства добавил, что тогда «принимали совершенно нелепые решения, связанные с таможней, с границей и так далее».
Он также допустил, что и сейчас есть желающие разделить Россию, чтобы властвовать над ней. Такой принцип может быть реализован в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри, полагает российский лидер.
В том же интервью Путин заявил, что жители России всегда сплачивались вокруг идеи патриотизма и любви к родине. По его словам, у россиян всегда было и есть осознание, что «или мы победим, или нас не будет».
Путин и ранее говорил, что в 1990-х существовала реальная угроза потери Россией суверенитета и начала гражданской войны в стране. Такую точку зрения он, в частности, высказал в октябре прошлого года.
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Комментарии 3
Политика , Владимир Путин , Москва
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