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Путин рассказал о сплочении народа России в тяжелые времена 

Lenta.ru 1 час назад
Путин рассказал о сплочении народа в тяжелые времена
Фото: РИА Новости
В тяжелые времена российский народ всегда сплачивался вокруг идеи патриотизма и любви к Отечеству. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
Путин добавил, что у россиян всегда было и есть осознание, что «или мы победим, или нас не будет». Третьего варианта у народа России нет, сказал президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Он добавил, что патриотизм должен быть посвящен развитию страны, и надо не только помнить о героическом прошлом, но и смотреть в успешное будущее.
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Политика , Общество , Владимир Путин , РИА Новости
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