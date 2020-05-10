Путин выступил против квасного и затхлого патриотизма

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие страны. Об этом заявил в интервью программе " Москва . Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован на странице в Instagram ее ведущего Павла Зарубина

"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть, — сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея. — Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым".

По мнению президента, "патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед". "Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха", — пояснил Путин.