Путин выступил против квасного и затхлого патриотизма

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Путин: национальная идея России в патриотизме, но он не должен быть квасным и затхлым 

ТАСС и ещё 13 57 минут назад
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он должен быть не квасным, а направленным на развитие страны. Об этом заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован на странице в Instagram ее ведущего Павла Зарубина.
"Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть, — сказал он, отвечая на вопрос о том, в чем состоит российская национальная идея. — Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым".
По мнению президента, "патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны, ее движению вперед". "Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха", — пояснил Путин.
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Политика , Видео , Павел Зарубин , Москва
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