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Украина назвала звонки Меркель Путину залогом спокойного сна 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Украина назвала звонки Меркель Путину залогом спокойного сна
Фото: Reuters
Личный контроль канцлера Германии Ангелы Меркель вопросов урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе позволяет украинцам не бояться внезапной эскалации ситуации, считает посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».
Дипломат назвал действия главы немецкого правительства залогом мира в регионе.
«Пока Меркель лично будет еженедельно, каждые две недели звонить нашему президенту [Владимиру Зеленскому], звонить после этого [президенту России Владимиру] Путину, и координировать весь мирный процесс, который является очень и очень чувствительным и хрупким, я думаю, что украинцы могут спать спокойно», — заявил Мельник.
Из-за посредничества Германии Россия понимает, что в случае проявления агрессии будет вынуждена заплатить «непомерно высокую цену», добавил посол.
Владимир Путин и Ангела Меркель регулярно обсуждают вопросы урегулирования конфликта в Донбассе. Последний телефонный разговор на эту тему между ними состоялся 22 апреля, сообщала пресс-служба Кремля. Также они созванивались 8 мая и 3 марта, но в соответствующих публикациях на сайте администрации российского президента тема украинского конфликта не упоминается.
Россия и Украина при посредничестве Германии и Франции продолжают переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе в формате «нормандской четверки». Полноформатный «нормандский» саммит на высшем уровне прошел в декабре 2019 года в Париже, однако уже в апреле главы МИД всех четырех стран констатировали отсутствие прогресса и невыполнение многих договоренностей, достигнутых на той встрече, сообщало DW.
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Комментарии
Политика , В мире , Европа , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Андрей Мельник , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , МИД , Пресс-служба Администрации Президента РФ , радио "Свобода" , Германия
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