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МИД призвал США вернуться к совместной работе по освоению космоса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 3 часа назад
МИД России обратил внимание на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы не планирует привлекать Россию к обсуждению планов по совместному освоению Луны, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Разумеется, мы отфиксировали соответствующие сообщения. Они воспринимаются нами как отражение известной линии США на утверждение собственного превосходства в космосе и формулирование таких подходов к задачам освоения космических ресурсов, которые, по большому счету, обслуживают интересы только США и их ближайших союзников и единомышленников», — цитирует РИА «Новости» Рябкова.
По его словам, такой подход снижает шансы на взаимовыгодное урегулирование проблем, связанных с освоением ресурсов космоса. При этом он уточнил, что США все еще могут вернуться к совместному решению этой задачи.
«Еще не поздно перейти на рельсы совместного анализа и совместного решения соответствующих задач, тем более, что профильные международные площадки имеются. Они работают под эгидой ООН и очень хорошо для этого приспособлены», — заявил Рябков.
Замглавы МИД отметил, что Россия остается открытой к двустороннему диалогу с США по этой теме, «но готовности к ее обсуждению со стороны Вашингтона, по его словам, пока нет.
Ранее сообщалось, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о создании „зон безопасности“ вокруг будущих лунных баз, а также о добыче ресурсов на Луне и принципах действия лунного права собственности.
Причем агентство Рейтер сообщило, что Белый дом планирует привлечь к договору Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, участие России не предусматривается.
В Кремле отметили, что американский проект международного договора о добыче ископаемых на Луне требует глубокого анализа с точки зрения международного законодательства.
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Комментарии 4
Политика , Видео , Наука и техника , США , Сергей Рябков , Дональд Трамп , МИД , ЕС , ООН , РИА Новости , Reuters
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