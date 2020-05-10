В Кремле перестали подавать поросят 

Меню на торжественных приемах в Кремле стало более современным в отличие от периода президентства Бориса Ельцина , когда еще была в ходу советская традиция подавать заливных поросят и осетров. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший гендиректор комбината «Кремлевский», шеф-повар Игорь Бухаров

По его словам, с приходом на пост президента Владимира Путина меню стало современнее в связи с постоянными изменениями во всем мире и появлением новых стандартов. Старые же традиции тяжело поддерживать в том числе из-за технологических особенностей — например, для этого необходимо иметь специальное оборудование для подогрева, а также большой постоянный штат официантов.

«Всегда все очень традиционно, по большому счету, консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня — большая тарелка, маленькая порция», — объяснил Бухаров.

Он отметил, что запрещенных продуктов на кремлевской кухне нет, однако подача такой экзотики, как мясо бизона или крокодила, все равно считается странной.