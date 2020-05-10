Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле перестали подавать поросят 

Lenta.ru и ещё 8 3 часа назад
В Кремле перестали подавать поросят
Фото: РИА Новости
Меню на торжественных приемах в Кремле стало более современным в отличие от периода президентства Бориса Ельцина, когда еще была в ходу советская традиция подавать заливных поросят и осетров. Об этом в интервью РИА Новости рассказал бывший гендиректор комбината «Кремлевский», шеф-повар Игорь Бухаров.
По его словам, с приходом на пост президента Владимира Путина меню стало современнее в связи с постоянными изменениями во всем мире и появлением новых стандартов. Старые же традиции тяжело поддерживать в том числе из-за технологических особенностей — например, для этого необходимо иметь специальное оборудование для подогрева, а также большой постоянный штат официантов.
«Всегда все очень традиционно, по большому счету, консервативно, но в современном смысле. Это такая высокая кухня — большая тарелка, маленькая порция», — объяснил Бухаров.
Он отметил, что запрещенных продуктов на кремлевской кухне нет, однако подача такой экзотики, как мясо бизона или крокодила, все равно считается странной.
Видео дня. В Москве прогремел салют
Последние новости
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 200 тысяч Путин объяснил свое видение национальной идеи России Путин объяснил свое видение национальной идеи России Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 мая Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 мая
Комментарии 1
Политика , Другое , Игорь Бухаров , Борис Ельцин , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Facebook удалял знамя Победы
Как Facebook удалял знамя Победы
В столице ввели означающий послабление этап
В столице ввели означающий послабление этап
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
Жену Петросяна заподозрили в желании свести его в могилу
Жену Петросяна заподозрили в желании свести его в могилу
Назван организатор убийства российского миллиардера
Назван организатор убийства российского миллиардера
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Кудрявцеву уличили в нарушении самоизоляции
00:44
Кудрявцеву уличили в нарушении самоизоляции
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение