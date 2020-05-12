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В Приморье приняли решение по снятию ограничений 

Алиса Селезнёва и ещё 44 38 минут назад
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что говорить об отмене или послаблении ограничительных мер в регионе пока рано, так как количество зараженных коронавирусом растет. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
«Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат», — пояснил Кожемяко.
Губернатор также призвал «продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований».
В свою очередь главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская рассказала, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Приморье составляет 955. При этом в тяжелом состоянии находятся 66 человек.
По ее словам, недельный темп прироста числа зараженных составляет 56%, а суточный — 8% и в этой ситуации необходимо продлить ограничительные мероприятия в Приморье.
«Рамблер» писал, что ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней, которые были введены для предотвращения распространения коронавируса. При этом глава государства подчеркнул, что каждый регион будет сам решать, как ему снимать ограничения.
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Политика , Видео , Общество , Новости регионов , Продлить жизнь , Самоизоляция , Владимир Путин , Олег Кожемяко
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