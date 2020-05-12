«Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат», — пояснил Кожемяко.

Губернатор также призвал «продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований».

В свою очередь главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская рассказала, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в Приморье составляет 955. При этом в тяжелом состоянии находятся 66 человек.

По ее словам, недельный темп прироста числа зараженных составляет 56%, а суточный — 8% и в этой ситуации необходимо продлить ограничительные мероприятия в Приморье.