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Глава Приморья считает, что в регионе рано ослаблять ограничения 

ТАСС и ещё 39 12 минут назад
Один из регионов РФ не станет снимать ограничения
Фото: РИА Новости
Говорить об отмене или послаблении ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, в Приморье пока рано, так как обстановка остается сложной, число заразившихся в регионе составляет 955 человек. Об этом сообщил во вторник на заседании регионального оперативного штаба губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований", — сказал Кожемяко, которого процитировала пресс-служба регионального правительства.
По данным на 12 мая, за минувшие сутки прибавилось 48 заразившихся и всего их число в крае составляет 955 человек. Увеличилось число "тяжелых" пациентов, сегодня их 66, 17 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В медицинских учреждениях развернуто 1 168 коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
"Недельный темп прироста составляет 56%, среднесуточный — 8%. Темпы прироста говорят о том, что заболеваемость прогрессирует. В связи с этим считаю, что продление ограничительных мероприятий — это целенаправленная мера и ее необходимо продолжить", — сказала на заседании штаба главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская, слова которой приводит пресс-служба.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 221 344 случая заражения, выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Политика , Общество , Новости регионов , Продлить жизнь , Самоизоляция , Правительство РФ
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