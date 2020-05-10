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Россия «поблагодарила» Эстонию за дискуссию о Гитлере и Сталине в ООН 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Россия поблагодарила Эстонию за дискуссию о Гитлере
Фото: EPA
Заседание СБ ООН созванное Эстонией продемонстрировало, что идею об общей ответственности Германии и СССР за развязывание Второй мировой войны поддерживает явное меньшинство, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
На заседании СБ ООН в пятницу некоторые выступавшие попытались возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны не только на фашистскую Германию, но и на СССР, передает РИА «Новости».
Заседание прошло по «формуле Аррии». В нем участвовали представители 65 стран, примерно 50 из которых — министры иностранных дел. Попытку возложить на СССР ответственность за войну предприняли только несколько стран — в частности, Украина, Польша и некоторые представители Прибалтики. Инициатором заседания выступила Эстония.
Полянский поблагодарил Эстонию за инициативу, которая «продемонстрировала, что те, кто чтут память о нацистских коллаборационистах и пропагандируют идею об общей ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны и другие искажения истории, находятся в абсолютном меньшинстве».
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Комментарии
Политика , Дмитрий Полянский , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Германия , Эстония
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