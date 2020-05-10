Россия поблагодарила Эстонию за дискуссию о Гитлере

На заседании СБ ООН в пятницу некоторые выступавшие попытались возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны не только на фашистскую Германию, но и на СССР, передает РИА «Новости».

Заседание прошло по «формуле Аррии». В нем участвовали представители 65 стран, примерно 50 из которых — министры иностранных дел. Попытку возложить на СССР ответственность за войну предприняли только несколько стран — в частности, Украина, Польша и некоторые представители Прибалтики. Инициатором заседания выступила Эстония.

Полянский поблагодарил Эстонию за инициативу, которая «продемонстрировала, что те, кто чтут память о нацистских коллаборационистах и пропагандируют идею об общей ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны и другие искажения истории, находятся в абсолютном меньшинстве».