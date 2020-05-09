В МИД отказались мириться с заявлением Белого дома

"Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, "складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект" от принятия президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. В документе, напомнила Захарова, "подчеркивалась роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима".

"В российско-американском заявлении воспевался "дух Эльбы", в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух", — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Белый дом опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".