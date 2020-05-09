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В МИД заявили о невозможности мириться с заявлением Белого дома о победе США над нацизмом 

ТАСС и ещё 9 1 час назад
В МИД отказались мириться с заявлением Белого дома
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мириться с переписыванием истории после сообщения Белого дома в Twitter о победе США и Британии над нацизмом 8 мая 1945 года нельзя. Об этом в субботу она написала на своей странице в Facebook.
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"Называйте это как хотите: фальсификация, издевательство над здравым смыслом, переписывание истории. Но когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя "лидером свободного мира" и "защитником демократии", непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя", — подчеркнула Захарова.
По словам дипломата, "складывается впечатление, что такой заход призван нейтрализовать эффект" от принятия президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом совместного заявления, посвященного 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе. В документе, напомнила Захарова, "подчеркивалась роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима".
"В российско-американском заявлении воспевался "дух Эльбы", в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух", — отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Белый дом опубликовал в Twitter видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать".
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Комментарии 3
Политика , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , США
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