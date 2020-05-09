Белый дом отказался признавать победу СССР

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Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию 

РИА Новости 1 час назад
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
В ролике никак не упоминается Советский Союз и его роль в разгроме нацистов.
"Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит", — говорит закадровый голос.
На днях Пентагон представил викторину и презентацию, посвященные 75-летию разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. Помимо упоминания о том, что конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, в ней ничего не говорится о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом, а дается лишь краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикацию Пентагона чудовищной по своей лживости и лицемерию и подчеркнула, что Соединенные Штаты пытаются исказить историю в угоду своих политических целей.
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Политика , Видео , Мария Захарова , МИД , Пентагон , США , Великобритания
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