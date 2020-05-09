Белый дом отказался признавать победу СССР

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Великобритания. В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США

В ролике никак не упоминается Советский Союз и его роль в разгроме нацистов.

"Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит", — говорит закадровый голос.

На днях Пентагон представил викторину и презентацию, посвященные 75-летию разгрома фашистской Германии во Второй мировой войне. Помимо упоминания о том, что конфликт начался с вторжения Германии и СССР в Польшу, в ней ничего не говорится о вкладе Советского Союза в победу над фашизмом, а дается лишь краткое изложение роли США в войне в Европе, начиная с высадки в Нормандии.