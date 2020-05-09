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Пушков оценил возможность продления продления договора СНВ 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Пушков оценил возможность продления продления договора СНВ
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил возможность продления Договора с США по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).
По его словам, для сохранения договоренностей необходимо начать работу не позже февраля 2021 года.
"Сохранение этого ключевого документа — единственного в системе контроля над ядерными вооружениями, который не был развален США, — станет проверкой того, являются ли последние заявления Трампа риторикой или он действительно готов на предметные шаги", — заявил Пушков в интервью "Парламентской газете".
Он напомнил, что Трамп настаивает на том, чтобы Китай стал частью нового соглашения. Пекин, в свою очередь, отверг эту идею.
По мнению сенатора, таким образом США пытаются заранее снять с себя ответственность за срыв переговоров либо хотят, чтобы Москва сама уговорила Пекин принять в них участие.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011-го.
Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.
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Политика , Алексей Пушков , Совет Федерации , Парламентская газета , США
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