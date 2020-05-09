Пушков оценил возможность продления продления договора СНВ 

По его словам, для сохранения договоренностей необходимо начать работу не позже февраля 2021 года.

"Сохранение этого ключевого документа — единственного в системе контроля над ядерными вооружениями, который не был развален США, — станет проверкой того, являются ли последние заявления Трампа риторикой или он действительно готов на предметные шаги", — заявил Пушков в интервью "Парламентской газете".

Он напомнил, что Трамп настаивает на том, чтобы Китай стал частью нового соглашения. Пекин, в свою очередь, отверг эту идею.

По мнению сенатора, таким образом США пытаются заранее снять с себя ответственность за срыв переговоров либо хотят, чтобы Москва сама уговорила Пекин принять в них участие.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011-го.

Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года.