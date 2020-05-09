Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин пообещал армии самое современное оружие 

Lenta.ru 1 час назад
Путин пообещал армии самое современное оружие
Фото: RT
Российские вооруженные силы будут получать самую современную технику, пообещал президент Владимир Путин в выступлении на Соборной площади Кремля перед военнослужащими Президентского полка. Трансляцию вел RT.
«И мы знаем главное — это оружие в надежных руках», — сказал глава государства.
По словам Путина, в России помнят уроки войны. «И хочу вновь подчеркнуть: все планы по развитию армии и флота России будут выполнены», — добавил российский лидер. В заключение он поздравил военнослужащих с Днем Победы.
Путин также провел смотр полка, что случается нечасто: последний раз это происходило 7 мая 2018 года после церемонии вступления в должность президента, напоминает «Интерфакс».
Это второе выступление Путина 9 мая по случаю Дня Победы. Ранее он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и оттуда же обратился к гражданам с поздравительной речью.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
Последние новости
В России выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата Оценены потери населения России в Великой Отечественной войне Оценены потери населения России в Великой Отечественной войне
Политика , Владимир Путин , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Петросян раскрыл тайну своего имени
Петросян раскрыл тайну своего имени
Собянин возложил цветы к памятнику Жукову
Собянин возложил цветы к памятнику Жукову
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта Домодедово
Неизвестный сообщил о «минировании» аэропорта Домодедово
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 179 человек
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 179 человек
Видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
00:43
Киевляне несут цветы к памятникам в честь Дня Победы
В мире
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
«Мы непобедимы, когда мы вместе». Путин поздравил россиян
15:34
«Мы непобедимы, когда мы вместе». Путин поздравил россиян
Политика Статьи
Онищенко высказался о ношении масок
00:20
Онищенко высказался о ношении масок
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение