Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы

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Live: Путин принимает участие в праздновании Парада Победы
Дарья Зарецкая
49 минут назад
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9 мая
Россия
отмечает всенародный праздник — День Победы.
Владимир Путин
возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам.
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Владимир Путин
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