Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы

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Live: Путин принимает участие в праздновании Парада Победы 

Дарья Зарецкая 49 минут назад
9 мая Россия отмечает всенародный праздник — День Победы.
Владимир Путин возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам.
Политика , Видео , Владимир Путин
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