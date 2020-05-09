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Антонов прокомментировал переговоры Путина и Трампа 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Антонов прокомментировал переговоры Путина и Трампа
Фото: globallookpress.com
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал переговоры российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
Соответствующее видео опубликовано на странице посольства России в Facebook.
Он отметил, что «вчерашний разговор двух президентов был конструктивным, об этом сообщали пресс-службы Кремля и Белого дома».
«И, конечно же, разговор наших президентов, их нацеленность на развитие двустороннего взаимодействия диссонирует во многом с теми публикациями, тем заявлениями, которые делают некоторые официальные лица здесь и, конечно же, неправительственные организации. Мы верим в то, что настанет время, ситуация изменится, и российско-американские отношения выправятся, и опять две великие державы будут бороться с нынешними вызовами безопасности», — заявил Антонов.
Ранее сообщалось, что Путин и Трамп поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом и договорились наращивать координацию по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, лидеры поговорили о положении дел на рынке нефти.
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Комментарии 3
Политика , В мире , Анатолий Антонов , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , США
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