Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские дипломаты призвали Белый дом посмотреть фильм «Битва за Россию» 

News.ru и ещё 17 10 мая 2020
Российские дипломаты дали совет сотрудникам Белого дома
Фото: Reuters
Посольство РФ в США призвало сотрудников Белого дома, которые забыли упомянуть о победе СССР во Второй мировой войне, посмотреть документальный фильм «Битва за Россию», снятый в 1943 году Фрэнком Капрой.
В публикации на странице посольства в Twitter отмечается, что снятый по заказу американского правительства фильм рассматривает необходимость союза Вашингтона и Москвы для победы над нацизмом.
Обязателен к просмотру всем сотрудникам аппарата в Вашингтоне, — написали дипломаты.
Посольство дополнило публикацию фрагментом из «Битвы за Россию» и ссылкой на полную версию.
Как передавал NEWS.ru, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заподозрил слабоумие у американских властей из-за твита Белого дома о том, что 8 мая 1945 года США и Великобритания победили нацистов.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
News.ru: последние новости
Путин поздравил Джонсона с Победой Путин поздравил Джонсона с Победой Путин выступит с обращением к россиянам 11 мая Путин выступит с обращением к россиянам 11 мая Путин назвал беспрецедентными объявленные меры поддержки россиян Путин назвал беспрецедентными объявленные меры поддержки россиян
Комментарии 7
Политика , СССР , Дмитрий Рогозин , Фрэнк Капра , Роскосмос , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Появилось видео с убитым в Москве любовником
«Радар — это заноза в глазу России»: норвежцы переживают
«Радар — это заноза в глазу России»: норвежцы переживают
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
Видео
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
02:27
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
Происшествия
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение