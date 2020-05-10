Российские дипломаты дали совет сотрудникам Белого дома

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Посольство РФ США призвало сотрудников Белого дома, которые забыли упомянуть о победе СССР во Второй мировой войне, посмотреть документальный фильм «Битва за Россию», снятый в 1943 году Фрэнком Капрой

В публикации на странице посольства в Twitter отмечается, что снятый по заказу американского правительства фильм рассматривает необходимость союза Вашингтона и Москвы для победы над нацизмом.

Обязателен к просмотру всем сотрудникам аппарата в Вашингтоне, — написали дипломаты.

Посольство дополнило публикацию фрагментом из «Битвы за Россию» и ссылкой на полную версию.

This #US government-commissioned film explores the need for a Soviet-American alliance to defeat the Nazis. A must-see for all staffers in Washington DC preparing public statements about #WWII. Attempts to rewrite its history is an attempt to rewrite 🇺🇸history. Know your sources. pic.twitter.com/8XdeNFpd2K— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) May 10, 2020