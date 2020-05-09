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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья. От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно, всенародно, все вместе», — сказал он.

Путин отметил, что духовное и нравственное значение Дня Победы остаётся великим, а отношение россиян к нему — священным.

«Это наша память и гордость. История нашей страны, история каждой семьи», — добавил президент.

По словам Путина, подвиг людей, приведших страну к победе, невозможно недооценивать.