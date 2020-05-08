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В Кремле заявили о совместной с Китаем работе над вакциной от COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Кремль сделал заявление о вакцине от коронавируса
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора подтвердили готовность совместно работать для создания вакцины и лекарств от коронавируса, не допускать политизации темы эпидемии, сообщает пресс-служба Кремля.
"При обсуждении проблематики борьбы с коронавирусной инфекцией высоко оценено сотрудничество двух стран, с самого начала эпидемии оказывающих друг другу поддержку. Подтверждена готовность к продолжению совместной работы, направленной на создание вакцин и лекарственных препаратов, на консолидацию усилий международного сообщества по обузданию пандемии и недопущение политизации этой темы", — говорится в сообщении.
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Политика , Си Цзиньпин , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Китай
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