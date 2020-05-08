Кремль сделал заявление о вакцине от коронавируса 

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили готовность совместно работать над созданием вакцины и лекарств от коронавируса. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств договорились в ходе состоявшегося телефонного разговора.
Путин и Си Цзиньпин подчеркнули важность недопущения политизации темы пандемии.
«При обсуждении проблематики борьбы с коронавирусной инфекцией высоко оценено сотрудничество двух стран, с самого начала эпидемии оказывающих друг другу поддержку. Подтверждена готовность к продолжению совместной работы, направленной на создание вакцин и лекарственных препаратов, на консолидацию усилий международного сообщества по обузданию пандемии и недопущение политизации этой темы», — говорится в сообщении.
Как сообщал «Рамблер», новый вирус появился в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. В марте 2020-го коронавирус распространился по всему миру, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, число жертв эпидемии превысило 270 тысяч человек.