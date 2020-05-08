Джонсон обратился к Путину

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о решающем вкладе Советского Союза в «достижение Победы над общим врагом». Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 8 мая.

Стороны выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке российско-британских отношений.

Российский лидер в свою очередь отметил, что в Москве помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, «благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы».

В преддверии Дня Победы Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в адрес лидеров стран бывшего СССР и отдельно граждан Грузии и Украины. Поздравительные телеграммы также получили лидеры стран антигитлеровской коалиции. Так, в послании американскому коллеге Путин заверил, что в Москве никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.