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Джонсон заявил Путину о решающем вкладе Советского союза в Победу 

Lenta.ru 49 минут назад
Джонсон обратился к Путину
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о решающем вкладе Советского Союза в «достижение Победы над общим врагом». Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 8 мая.
Стороны выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке российско-британских отношений.
Российский лидер в свою очередь отметил, что в Москве помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, «благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы».
В преддверии Дня Победы Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в адрес лидеров стран бывшего СССР и отдельно граждан Грузии и Украины. Поздравительные телеграммы также получили лидеры стран антигитлеровской коалиции. Так, в послании американскому коллеге Путин заверил, что в Москве никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.
Ранее в пятницу президент РФ пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма.
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Политика , В мире , Европа , Борис Джонсон , Ангела Меркель , Владимир Путин , Великобритания
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