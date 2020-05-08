Россиян не пугает объединение США и Украины для давления на РФ 

76% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались в том, что их не пугает объединение США и Украины для давления на Россию с помощью санкций.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования.
«Нас не напугать. Мы привыкли жить с санкциями», — подчеркнули респонденты.
13% опрошенных ответили, что они не интересуются политикой.
11% россиян боятся данного союза. Они опасаются того, что экономика России может сильно пострадать.
В опросе приняли участие 5411 человек.
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дал обещание оказывать давление на Россию, в том числе и с помощью санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.
Помпео подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины.
«США продолжат создавать для России издержки, в частности, за счет санкций, до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Крыма, и не будут исполняться Минские соглашения», — заявил он.