Россиян не пугает объединение США и Украины для давления на РФ 

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76% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались в том, что их не пугает объединение США Украины для давления на Россию с помощью санкций.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования.

«Нас не напугать. Мы привыкли жить с санкциями», — подчеркнули респонденты.

13% опрошенных ответили, что они не интересуются политикой.

11% россиян боятся данного союза. Они опасаются того, что экономика России может сильно пострадать.

В опросе приняли участие 5411 человек.

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дал обещание оказывать давление на Россию, в том числе и с помощью санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США

Помпео подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины.