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Россиян не пугает объединение США и Украины для давления на РФ 

Лера Букина 2 часа назад
Россиян не пугает объединение США и Украины для давления на РФ
Фото: ТАСС
76% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, признались в том, что их не пугает объединение США и Украины для давления на Россию с помощью санкций.
Об этом свидетельствуют результаты проведенного исследования.
«Нас не напугать. Мы привыкли жить с санкциями», — подчеркнули респонденты.
13% опрошенных ответили, что они не интересуются политикой.
11% россиян боятся данного союза. Они опасаются того, что экономика России может сильно пострадать.
В опросе приняли участие 5411 человек.
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой дал обещание оказывать давление на Россию, в том числе и с помощью санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.
Помпео подчеркнул приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины.
«США продолжат создавать для России издержки, в частности, за счет санкций, до тех пор, пока она не прекратит оккупацию Крыма, и не будут исполняться Минские соглашения», — заявил он.
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Политика , Дмитрий Кулеба , МИД , Госдеп США , США
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