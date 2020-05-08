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Владимир Путин призвал Запад осудить Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии 

Говорит Москва и ещё 9 1 час назад
Путин обратился с призывом к Западу
Фото: РИА Новости
«Советский Союз на самом деле в конце 80-х осудил секретную часть пакта Молотова — Риббентропа. Ну почему же сегодня нашим коллегам не сделать то же самое?» — сказал президент в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова.
По словам главы государства, в Советском Союзе имели хорошее представление об обстановке перед началом Второй мировой войны. При этом Москва создала антигитлеровский пакт, который никто не поддержал.
Владимир Путин отметил, что представители европейских стран, таких как Великобритания и Франция, лично встречались с Гитлером и Муссолини, а итогом стало подписание документа — Мюнхенского сговора, к которому приложила руку Польша, вследствие чего Чехословакия была разделена.
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Политика , В мире , Андрей Кондрашов , Владимир Путин
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