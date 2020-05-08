Путин обратился с призывом к Западу

«Советский Союз на самом деле в конце 80-х осудил секретную часть пакта Молотова — Риббентропа. Ну почему же сегодня нашим коллегам не сделать то же самое?» — сказал президент в интервью для фильма журналиста Андрея Кондрашова

По словам главы государства, в Советском Союзе имели хорошее представление об обстановке перед началом Второй мировой войны. При этом Москва создала антигитлеровский пакт, который никто не поддержал.