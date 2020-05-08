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Минздрав назвал безопасные даты для ЕГЭ 

Мария Иванова 1 час назад
Минздрав назвал безопасные даты для ЕГЭ
Фото: ТАСС
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая ситуация позволит провести ЕГЭ не раньше августа. Об этом сообщает ТАСС.
«На июнь точно ориентироваться нельзя», — подчеркнул он.
По его мнению, можно говорить о проведении экзамена в августе-сентябре, если ситуация позволит.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России перенесли сроки проведения ЕГЭ. Первый экзамен должен был состояться 25 мая, но его передвинули на 8 июня.
Позже министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что пока решение о повторном переносе ЕГЭ не принято, но такой сценарий не исключается. Он подчеркнул, что о точных датах говорить рано.
Ассоциация «Глобальные университеты», куда входит 21 крупнейший вуз (без МГУ и СПбГУ), предложила перенести ЕГЭ на конец июля — начало августа и провести только для тех, кто планирует поступить в вузы.
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Политика , В мире , Образование , Общество , Происшествия , Михаил Мурашко , Сергей Кравцов , МГУ , Минздрав РФ
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