Минздрав назвал безопасные даты для ЕГЭ 

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологическая ситуация позволит провести ЕГЭ не раньше августа. Об этом сообщает ТАСС.
«На июнь точно ориентироваться нельзя», — подчеркнул он.
По его мнению, можно говорить о проведении экзамена в августе-сентябре, если ситуация позволит.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России перенесли сроки проведения ЕГЭ. Первый экзамен должен был состояться 25 мая, но его передвинули на 8 июня.
Позже министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что пока решение о повторном переносе ЕГЭ не принято, но такой сценарий не исключается. Он подчеркнул, что о точных датах говорить рано.
Ассоциация «Глобальные университеты», куда входит 21 крупнейший вуз (без МГУ и СПбГУ), предложила перенести ЕГЭ на конец июля — начало августа и провести только для тех, кто планирует поступить в вузы.