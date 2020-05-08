Минздрав назвал безопасные даты для ЕГЭ 

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«На июнь точно ориентироваться нельзя», — подчеркнул он.

По его мнению, можно говорить о проведении экзамена в августе-сентябре, если ситуация позволит.

Как сообщал «Рамблер», ранее в России перенесли сроки проведения ЕГЭ. Первый экзамен должен был состояться 25 мая, но его передвинули на 8 июня.

Позже министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что пока решение о повторном переносе ЕГЭ не принято, но такой сценарий не исключается. Он подчеркнул, что о точных датах говорить рано.