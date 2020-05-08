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Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море 

Российская Газета 2 часа назад
В РФ оценили появление кораблей НАТО в Баренцевом море
Фото: ТАСС
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море. Об этом он написал в Twitter.
По словам российского сенатора, пару месяцев НАТО изнывала от безделья. И вот военные судна США и Великобритании вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными, отметил Пушков, подчеркнув, что в условиях пандемии коронавируса Североатлантический альянс лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность.
Напомним, три американских и один британский боевые корабли вошли в Баренцево море утром четвертого мая для "проведения операций по обеспечению безопасности". Их немедленно взяли на сопровождение корабли и береговые средства контроля Северного флота РФ.
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Политика , Алексей Пушков , Совет Федерации , НАТО , США , Великобритания
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