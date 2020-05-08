Владимир Путин обратился к австрийцам на русском и немецком и поблагодарил канцлера Австрии Себастьяна Курца за предложение выступить. "Весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин. Они шли к этой цели почти четыре года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны. Им не нужна была эта война, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу", — напомнил он.

"Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа", — продолжил президент. "Героическим и жертвенным был путь советских людей к Победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир", — подчеркнул он.

"Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев — не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями", — заявил президент.

"Великая Победа спасла человечество. Она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии. За ее освобождение отдали свои жизни свыше 26 тысяч советских солдат", — сказал глава государства и поблагодарил за бережное отношение к воинским захоронениям. Память о погибших, о событиях войны, защита правды и чести героев — не просто общий долг, а дело совести перед поколением победителей, считает Путин. "Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями", — заявил он.

Россия будет помнить вклад в разгром нацизма союзников по антигитлеровской коалиции, всех, кто боролся в антифашистском подполье, помнить о миллионах людей, стариков, женщин, детей, которых уничтожили нацисты, помнить о трагедии Холокоста, также сказал президент.

Путин пожелал народу Австрии благополучия, мира и процветания, успешного преодоления общей новой угрозы — распространения коронавирусной инфекции. "Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна", — заметил он.