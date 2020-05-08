Китай готовится к «горячей» войне с США

К тому, что по линии Вашингтон — Пекин идет тарифная война, которая периодически подходит к грани полноценной финансовой войны с взаимными заморозками активов и прочими мерами по нанесению серьезного экономического ущерба, мир уже в целом привык.

Однако две эпидемии — коронавируса и обвинений в адрес Китая , сопровождающихся попытками "повесить" на КНР обязанность возместить США Великобритании или Германии триллионы долларов экономического ущерба, заставляют задуматься о том, не подойдет ли мир к силовой конфронтации.

Агентство Рейтер опубликовало эксклюзивный материал, в котором утверждается, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей (не "холодной", а "горячей") войне с Соединенными Штатами Америки.

Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине, которые якобы видели этот документ, но отказались передать даже его фрагменты из соображений собственной безопасности. Впрочем, даже краткого пересказа на ленте авторитетного агентства оказалось достаточно, чтобы вызвать шок в западном инфополе: все-таки настоящая война — это не самый оптимистичный сценарий на фоне пандемии.

Можно было списать этот инфоповод на богатое воображение лондонского агентства, но есть два аспекта, которые мешают это сделать. Во-первых, история учит нас тому, что большие империи зачастую любят отвлекать внимание собственного населения от кризисов путем направления народного гнева на внешних врагов, ради борьбы (вероятно, вооруженной) с которыми нация может сплотиться даже вокруг сравнительно непопулярного лидера. Во-вторых, если отбросить излишнюю вежливость, то можно констатировать, что развязать войну на фоне пандемии — это вполне по-американски, а принцип "ни один кризис не должен пропасть зря" вполне подходит для описания стилистики мышления вашингтонских стратегов.

И действительно: Китай — это же не Ирак и не Иран , а серьезный противник, для борьбы с которым потребуются очень серьезные усилия, и сделать так, чтобы полноценная война или хотя бы жесткая финансовая война (с санкциями по "иранскому образцу") была поддержана значительной частью общества, просто так не получится. А значит, эпидемия коронавируса (который по счастливому для "вашингтонских ястребов" стечению обстоятельств был впервые обнаружен в Китае) может восприниматься сторонниками жесткой антикитайской линии как некая уникальная возможность, повторения которой не будет и которой нужно воспользоваться самым быстрым и решительным образом.

В этих условиях учитывать риск того, что у Вашингтона "зачешутся кулаки" в виде авианосных групп, — вполне рациональный подход со стороны той части китайской управленческой элиты, в чьи прямые служебные обязанности входит купирование рисков национальной безопасности.

Если источники Рейтер действительно видели такой документ и он не является выдумкой, то сам факт его существования — это признак не паранойи (в которой китайских "безопасников" обязательно обвинят западные СМИ), а пускай пессимистичного, но довольно реалистичного взгляда на американскую политическую элиту. Последняя вполне может посчитать, что даже риск ядерного конфликта с КНР — приемлемая цена для того, чтобы ликвидировать главную угрозу американской гегемонии.

В пересказе агентства Рейтер указывается на то, что Пекин воспринимает рост антикитайских настроений, которые очень умело подогреваются США, как один из главных факторов, способствующих риску "горячего" конфликта:

"В докладе, представленном в начале прошлого месяца Министерством государственной безопасности высшему пекинскому руководству, включая председателя Си Цзиньпина, был сделан вывод о том, что глобальные антикитайские настроения достигли самого высокого уровня (со времен) разгона на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, сообщили источники (Рейтер). В результате Пекин после пандемии столкнется с волной антикитайских настроений с США в качестве лидера и должен быть подготовлен в (случае реализации) наихудшего сценария к вооруженной конфронтации между двумя мировыми державами".

Американское издание Vox сформулировало вывод проще и более прямолинейно:

"Китай считает, что ответная реакция на (действия Китая во время эпидемии) коронавируса может привести к полномасштабной войне с США".

Вряд ли Штаты прямо сейчас отправят ударные авианосные группы атаковать КНР. Практика показывает, что перед любым силовым конфликтом сначала исполняется сложный медийный ритуал, в рамках которого конкретная страна объявляется средоточием вселенского зла, а миру предъявляется или пробирка с "белым порошком", или "свидетели" какого-нибудь страшного преступления против человечества, совершенного очередным "авторитарным режимом", или, на худой конец, какой-нибудь скандал, в котором "хайли лайкли" участвовали представители государства, которое предлагается как следует бомбить или хотя бы "душить санкциями".

Потенциальных точек для военного обострения с Китаем предостаточно. Это и Гонконг, и Тайвань, и многочисленные спорные острова (с залежами углеводородов) в Южно-Китайском море. В случае необходимости в список предполагаемых преступлений Поднебесной американские дипломаты вполне могут добавить даже европейскую средневековую эпидемию чумы, объявив ее предтечей современной пандемии, — мировые СМИ продвигали и более абсурдные тезисы во имя поддержки агрессивной американской внешней политики.

Возможно, сторонники более трезвого подхода к окружающей реальности все-таки смогут убедить "вашингтонских ястребов", что полноценная война с Китаем — это очень плохая идея, хотя бы в силу того что это ядерная держава и последствия такого конфликта будут самые тяжелые.

Но вот шансы на то, что кто-то сможет остановить санкционный каток, направленный против Пекина, в том случае если такой каток все-таки запустят, представляются не очень высокими. Если начнется тотальная санкционная война между США и Китаем, то от нынешней экономической системы планеты с ее глобальными финансовыми потоками и глобальными производственными цепями не останется и следа. Результаты такого дипломатического и экономического конфликта можно попробовать предсказать заранее, и некоторые американские эксперты уже это делают:

"<…> несмотря на все усилия бойцов идеологического фронта в Пекине и Вашингтоне, неприятная правда заключается в том, что Китай и Соединенные Штаты, вероятно, выйдут из этого кризиса значительно ослабевшими. Ни новый Pax Sinica, ни обновленный Pax Americana не вырастут на руинах. Скорее обе державы будут ослаблены как дома, так и за рубежом. В результате будет продолжаться медленный, но неуклонный дрейф в сторону международной анархии во всем: от международной безопасности до торговли и мер по борьбе с пандемией. Нет (глобального) регулировщика, а различные формы безудержного национализма заменяют порядок и сотрудничество. Таким образом, хаотический характер национальных и глобальных мер по борьбе с пандемией является предупреждением о том, что может произойти в еще более широком масштабе", — пишет авторитетный журнал Foreign Policy, который видит в будущем мировые конфликты и мировую анархию.

Вполне возможно, что победителей в этой войне действительно не будет. Но вот американская гегемония такой конфликт явно не переживет при любом развитии событий.