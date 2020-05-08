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Путин: у России нет и не может быть никакого чувства вины по поводу Второй мировой 

ТАСС и ещё 5 28 минут назад
«Нет у нас и не может быть никакого чувства вины»
Фото: Reuters
Нет оправдания тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за Вторую мировую войну на Советский Союз, который потерял в ней 27 млн жизней своих граждан.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Война за память" на телеканале "Россия-1".
"Нет у нас и не может быть никакого чувства вины", — сказал Путин.
Он отметил, что Советский Союз положил на алтарь Победы 27 млн жизней своих граждан. "Поэтому нет и не может быть оправдания тем, кто пытается историю переписать", — подчеркнул российский лидер.
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