Нет оправдания тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за Вторую мировую войну на Советский Союз, который потерял в ней 27 млн жизней своих граждан.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Война за память" на телеканале "Россия-1".

"Нет у нас и не может быть никакого чувства вины", — сказал Путин.

Он отметил, что Советский Союз положил на алтарь Победы 27 млн жизней своих граждан. "Поэтому нет и не может быть оправдания тем, кто пытается историю переписать", — подчеркнул российский лидер.