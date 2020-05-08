Путин сделал резкое заявление о Второй мировой

Советский Союз невиновен в развязывании Второй мировой войны. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин

Вчера вечером, как сообщал «Рамблер», на телеканале «Россия» был показан фильм журналиста Андрея Кондрашова «Война за память» о Великой Отечественной войне. В него вошло интервью Путина. В ходе него глава государства заявил, что СССР невиновен в развязывании Второй мировой войны.

«Нет у нас и не может быть никакого чувства вины», — убежден он.

По словам президента, попыткам переписать историю не может быть оправдания, так как 27 миллионов советских граждан погибли ради победы над нацизмом.

Позавчера глава Украинского института национальной памяти, координируемого Кабинетом министров Украины , Антон Дробович заявил, что «культ победы» не должен быть важнейшим уроком Второй мировой войны.