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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений 

Lenta.ru и ещё 5 44 минуты назад
Опубликованы рекомендации по снятию ограничений
Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничительных мер из-за коронавируса. Информация размещена на сайте ведомства.
Также были опубликованы показатели, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничений. Отмечается, что готовность к выходу из ограничительных мероприятий будет оцениваться по коэффициенту распространения коронавирусной инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Также будут оцениваться свободный коечный фонд и охват тестированием.
В ведомстве пояснили, в каждом регионе период снятия ограничений и его продолжительность будут индивидуальными.
Также отмечается, что соблюдение режима самоизоляции останется обязательным на всех этапах снятия ограничительных мер для людей с высоким риском тяжелого заболевания.
По последним данным, в России насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области.
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Политика , Общество , Роспотребнадзор
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