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Путин рассказал о работе в нелегальной разведке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 30 минут назад
Путин рассказал о работе в нелегальной разведке
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин рассказал, что во время работы в органах государственной безопасности работал в основном по линии нелегальной разведки.
«Конечно, мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки — отцы, матери, дедушки и бабушки. И всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно если оно в опасности», — сказал Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».
По словам президента, исходя из этого наследия, люди должны строить свое собственное поведение. «Но то, как мы повели бы себя в аналогичной ситуации, должно зависеть от нас», — продолжил он, передает РИА «Новости».
«Мое первое место работы — органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения — Ленинградского государственного университета. Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству. Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды», — заявил Путин.
Ранее Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе: Платов.
Также на выставке в Санкт-Петербурге, приуроченной к 90-летию Центрального архива, были показаны фотографии характеристики КГБ на президента России Владимира Путина времен его работы в комитете.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Mir24.TV
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