Западные СМИ: Россия провалилась в Сирии

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Западные СМИ: у России возникла проблема в Сирии 

Артём Кульша 56 минут назад
Вопрос распределения гуманитарной помощи властями Сирии — проблема для России. Об этом сообщает издание Al Araby Al Jadeed.
По словам автора публикации, Россия использует пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы добиться снятия с режима президента Сирии Башара Асада санкций США. При этом она отказывает американцам в открытии контрольно-пропускного пункта «Аль-Ярубия — Рабия» на сирийско-иракской границе, чего те хотят, чтобы лишить режим Асада полного контроля над распределением международной гуманитарной помощи.
«Данный вопрос для России — политический, а не гуманитарный», — убежден журналист.
По его словам, в последние годы режим Асада манипулировал механизмом предоставления гуманитарной помощи ради собственной выгоды, препятствуя ее поступлению в районы, которые не контролирует. Москва не возражает, чтобы помощь туда поступала, осознает масштаб проблемы, но не может оказать серьезное давление на Асада.
«Таким образом, Россия вынуждена продолжать поддерживать политику сирийского режима, что представляет для нее серьезную проблему, даже когда речь идет о гуманитарной помощи», — подытожил автор Al Araby Al Jadeed.
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Политика , Видео , Башар Асад , Газета "Аль-Араби аль-Джадид" , Сирия
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