Западные СМИ: Россия провалилась в Сирии

Вопрос распределения гуманитарной помощи властями Сирии — проблема для России. Об этом сообщает издание Al Araby Al Jadeed.

По словам автора публикации, Россия использует пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы добиться снятия с режима президента Сирии Башара Асада санкций США. При этом она отказывает американцам в открытии контрольно-пропускного пункта «Аль-Ярубия — Рабия» на сирийско-иракской границе, чего те хотят, чтобы лишить режим Асада полного контроля над распределением международной гуманитарной помощи.

«Данный вопрос для России — политический, а не гуманитарный», — убежден журналист.

По его словам, в последние годы режим Асада манипулировал механизмом предоставления гуманитарной помощи ради собственной выгоды, препятствуя ее поступлению в районы, которые не контролирует. Москва не возражает, чтобы помощь туда поступала, осознает масштаб проблемы, но не может оказать серьезное давление на Асада.