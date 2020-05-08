Госслужащих предлагают увольнять за хамство

У нанимателей государственных и муниципальных служащих может появиться право расторгнуть с ними контракт за совершение проступков, которые порочат честь этих служащих. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Авторами инициативы выступили депутаты Верховного хурала Республики Тыва . Изменения они предлагают внести в законы «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ ». Авторы инициативы также считают необходимым предусмотреть наложение дисциплинарных взысканий за совершение такого проступка. Это может быть замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или увольнение со службы.

Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих РФ предполагает, что они обязаны соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, а также правила делового поведения. В частности, служащие должны проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами, воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении должностных обязанностей, избегать конфликтов, которые могут нанести ущерб репутации или авторитету госоргана, а также воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера.

Однако реального механизма ответственности за такие действия сегодня нет. При этом в законодательстве есть нормы, которые позволяют уволить некоторых госслужащих за совершение порочащих их честь поступков — например, сотрудников Следственного комитета или прокуратуры

В январе 2020 года Президент Владимир Путин , комментируя на встрече с общественностью идею принять закон о противодействии хамству чиновников, выразил мнение, что наказание для них должно быть строже, чем для обычных граждан.