Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госслужащих предлагают увольнять за хамство в отношении граждан 

Парламентская газета 49 минут назад
Госслужащих предлагают увольнять за хамство
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
У нанимателей государственных и муниципальных служащих может появиться право расторгнуть с ними контракт за совершение проступков, которые порочат честь этих служащих. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.
Авторами инициативы выступили депутаты Верховного хурала Республики Тыва. Изменения они предлагают внести в законы «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ». Авторы инициативы также считают необходимым предусмотреть наложение дисциплинарных взысканий за совершение такого проступка. Это может быть замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или увольнение со службы.
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих РФ предполагает, что они обязаны соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, а также правила делового поведения. В частности, служащие должны проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами, воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении должностных обязанностей, избегать конфликтов, которые могут нанести ущерб репутации или авторитету госоргана, а также воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера.
Однако реального механизма ответственности за такие действия сегодня нет. При этом в законодательстве есть нормы, которые позволяют уволить некоторых госслужащих за совершение порочащих их честь поступков — например, сотрудников Следственного комитета или прокуратуры.
В январе 2020 года Президент Владимир Путин, комментируя на встрече с общественностью идею принять закон о противодействии хамству чиновников, выразил мнение, что наказание для них должно быть строже, чем для обычных граждан.
Ранее, в декабре 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии выразила мнение, что госслужащих, допустивших оскорбление граждан, нужно увольнять, но не следует вводить какие-либо дополнительные законодательные нормы об ответственности за это, поскольку действующих мер достаточно.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Парламентская газета: последние новости
Пушков назвал бессмысленной операцию кораблей НАТО в Баренцевом море Пушков назвал бессмысленной операцию кораблей НАТО в Баренцевом море Банк России спрогнозировал, когда произойдет смягчение ограничений по коронавирусу Банк России спрогнозировал, когда произойдет смягчение ограничений по коронавирусу Путину представили поэтапный план снятия ограничений по коронавирусу Путину представили поэтапный план снятия ограничений по коронавирусу
Комментарии
Политика , Общество , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Госдума , Совет Федерации , СКР , Республика Тыва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Московская больница заявила о прорыве в лечении COVID
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции
Брижит Бардо предстанет перед судом во Франции
Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
Три страны выдвинули РФ обвинение по Второй мировой
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение