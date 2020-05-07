Появились подробности о состоянии Мишустина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в настоящее время продолжает лечиться в одной из государственных больниц, говорится на сайте кабмина. Состояние председателя правительства позволяет ему проводить онлайн-совещания.
Одна из таких видеоконференций состоялась 7 мая. На совещании, участие в котором приняли первый заместитель премьера Андрей Белоусов, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, Мишустин поднял экономические вопросы. Мишустин обсудил с коллегами тему поддержки россиян в условиях пандемии: в частности, меры, которые будут предприняты для восстановления "нормального ритма экономики" после отмены карантинных мер.
Как сообщал «Рамблер», о заболевании Мишустиным COVID-19 стало известно 30 апреля. Председатель правительства взял больничный. Обязанности премьер-министра были возложены на его первого зама Андрея Белоусова.