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Путин провел телефонный разговор с Макроном 

РИА Новости и ещё 16 6 часов назад
Путин провел телефонный разговор с Макроном
Фото: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в канун 75-й годовщины окончания Второй мировой войны и выразил солидарность Франции с РФ в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает Елисейский дворец.
"Президент республики сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой по телефону в канун празднования семьдесят пятой годовщины окончания Второй мировой войны в Европе", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Макрон выразил дружественные чувства и признание французов русскому народу по случаю празднования в России 9 мая Дня Победы.
"Президент Республики также выразил солидарность Франции с Россией в борьбе пандемии Covid-19", — отмечается в коммюнике.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Франция
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