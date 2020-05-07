Путин провел телефонный разговор с Макроном 

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"Президент республики сегодня провел телефонный разговор со своим российским коллегой по телефону в канун празднования семьдесят пятой годовщины окончания Второй мировой войны в Европе", — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон выразил дружественные чувства и признание французов русскому народу по случаю празднования в России 9 мая Дня Победы.

"Президент Республики также выразил солидарность Франции с Россией в борьбе пандемии Covid-19", — отмечается в коммюнике.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.