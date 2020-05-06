Путин потребовал информировать россиян о льготах

Президент РФ Владимир Путин потребовал максимально полно и достоверно информировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот.

"Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники — они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и достоверная", — сказал президент на совещании по реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Путин подчеркнул, что "все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать". По его словам, эти способы должны быть доступными для людей.