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Владимир Путин обратится к россиянам 9 мая. Видеотрансляция — в 10.00 

Спорт-Экспресс и ещё 8 17 часов назад
В субботу, 9 мая, Президент России Владимир Путин выступит с обращением.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщил: ожидается, что Владимир Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню, после чего обратится ко всем россиянам.
Эфир запланирован в сетках вещания федеральных телеканалов. Время начала трансляции — 10.00 (по Москве).
Видеооплеер Первого канала будет доступен на сайте телекомпании.
В этом году парад по случаю 75-летия Великой Победы перенесен из-за пандемии коронавируса. Торжественные мероприятия пройдут позже.
9 мая планируется воздушная часть Парада Победы. Акция Бессмертный полк пройдет в режиме онлайн.
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Политика , Видео , План Путина , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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