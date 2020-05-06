Песков призвал не верить новостям из Telegram-каналов 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация, которую публикуют в Telegram-каналах, «не заслуживает никакого доверия». Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление представитель Кремля сделал во время брифинга с журналистами. По его мнению, на появляющуюся в Telegram-каналах информацию не стоит обращать внимания.

«Судить о чем-то по Telegram-каналам — это чрезвычайно непрофессионально», — сказал он.

Также Песков назвал не соответствующей действительности информацию о недовольстве Москвы решением Минска не отменять парад Победы, отмечает «Московский комсомолец». Он опроверг, что президенты России и Белоруссии говорили об этом на повышенных тонах.

По его словам, в России надеются, что подход Белоруссии к борьбе с коронавирусом не приведет к всплеску заболеваемости.