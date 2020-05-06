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Песков призвал не верить новостям из Telegram-каналов 

Мария Иванова и ещё 3 6 мая 2020
Песков призвал не верить новостям из Telegram-каналов
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация, которую публикуют в Telegram-каналах, «не заслуживает никакого доверия». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление представитель Кремля сделал во время брифинга с журналистами. По его мнению, на появляющуюся в Telegram-каналах информацию не стоит обращать внимания.
«Судить о чем-то по Telegram-каналам — это чрезвычайно непрофессионально», — сказал он.
Также Песков назвал не соответствующей действительности информацию о недовольстве Москвы решением Минска не отменять парад Победы, отмечает «Московский комсомолец». Он опроверг, что президенты России и Белоруссии говорили об этом на повышенных тонах.
По его словам, в России надеются, что подход Белоруссии к борьбе с коронавирусом не приведет к всплеску заболеваемости.
Как писал «Рамблер», ранее президент Александр Лукашенко объявил, что Белоруссия не отменит военный парад в честь 75-летия Победы, так как «тысячи и тысячи людей» хотели бы, чтобы это мероприятие состоялось. Лукашенко подчеркнул, что ветеранов на параде не будет ради их безопасности.
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Политика , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Московский комсомолец
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