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Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений 

РИА Новости и ещё 13 6 мая 2020
Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов провел координационный совет по борьбе с коронавирусом и обсудил предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, сообщила пресс-служба правительства.
"Сегодня в правительстве состоялись два мероприятия: еженедельное оперативное совещание с вице-премьерами, а затем заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Оба мероприятия прошли под руководством исполняющего обязанности председателя правительства — первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на президиуме Координационного совета обсуждались предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.
"На совещании с вице-премьерами обсуждалось исполнение ранее данных поручений Председателя Правительства, а также вопросы подготовки к заседанию Правительства, намеченному на 7 мая", — добавляется в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Политика , Андрей Белоусов , Правительство РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости , Москва
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