Белоусов обсудил меры поэтапного выхода из режима ограничений 

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МОСКВА , 6 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности председателя правительства Андрей Белоусов провел координационный совет по борьбе с коронавирусом и обсудил предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, сообщила пресс-служба правительства.

"Сегодня в правительстве состоялись два мероприятия: еженедельное оперативное совещание с вице-премьерами, а затем заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Оба мероприятия прошли под руководством исполняющего обязанности председателя правительства — первого заместителя председателя правительства Андрея Рэмовича Белоусова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на президиуме Координационного совета обсуждались предложенные Роспотребнадзором меры по поэтапному выходу из режима ограничений, введенных из-за коронавируса.

"На совещании с вице-премьерами обсуждалось исполнение ранее данных поручений Председателя Правительства, а также вопросы подготовки к заседанию Правительства, намеченному на 7 мая", — добавляется в сообщении.

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