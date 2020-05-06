Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу 

Lenta.ru 6 мая 2020
Путин соберет всех губернаторов на совещание
Фото: РИА Новости
К совещанию c президентом России Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом присоединятся все губернаторы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 6 мая.
Ранее в среду Песков сообщил, что российский лидер проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в стране. Он уточнил, что главе государства представили план по выходу из режима ограничений, детали которого раскроет в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова.
28 апреля российский лидер призвал начать подготовку к возвращению к нормальной жизни. В частности, по его словам, необходимо разработать план действий по нормализации ситуации в предпринимательской сфере.
По последним данным, общее число зараженных в стране составляет почти 166 тысяч. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 10 тысяч граждан. Число заразившихся в мире к утру 6 мая превысило 3,66 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Последние новости
Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Названы самые перспективные рабочие места в период пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса Раскрыто полученное россиянами преимущество благодаря пандемии коронавируса В Москве умер 51 пациент с коронавирусом В Москве умер 51 пациент с коронавирусом
Комментарии 10
Политика , Ситуация в мире , Анна Попова , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
Захарова объяснила слова о застрявших за границей россиянах
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
В деле задержанного за убийство бизнесмена новый поворот
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Создана система контроля ношения масок
Создана система контроля ношения масок
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение