Путин соберет всех губернаторов на совещание

К совещанию c президентом России Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом присоединятся все губернаторы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его цитирует РИА Новости в среду, 6 мая.

Анна Попова. Ранее в среду Песков сообщил, что российский лидер проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в стране. Он уточнил, что главе государства представили план по выходу из режима ограничений, детали которого раскроет в ходе совещания глава Роспотребнадзора

28 апреля российский лидер призвал начать подготовку к возвращению к нормальной жизни. В частности, по его словам, необходимо разработать план действий по нормализации ситуации в предпринимательской сфере.

По последним данным, общее число зараженных в стране составляет почти 166 тысяч. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 10 тысяч граждан. Число заразившихся в мире к утру 6 мая превысило 3,66 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран.