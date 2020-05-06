Путину представили план по выходу из режима ограничений 

План выхода из ограничительных мер был представлен президенту России Владимиру Путину своевременно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его слова приводит ТАСС в среду, 6 мая.

По словам Пескова, на совещании в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова будет подробно разъяснять план.

По последним данным, общее число зараженных в стране поставляет почти 166 тысяч. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 10 тысяч граждан. Число заразившихся в мире к утру 6 мая превысило 3,66 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран.