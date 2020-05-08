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Пушков указал на бессмысленность НАТО в условиях пандемии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 25 2 часа назад
Пушков назвал существование НАТО бессмысленным
Фото: Twitter
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление группировки кораблей входящих в НАТО стран в Баренцевом море, обратив внимание на бессмысленность существования Североатлантического альянса в условиях пандемии коронавируса.
«Пару месяцев НАТО изнывала от безделья — и вот наконец! Военные судна США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России. Норвегия участвовать в учениях отказалась, сочтя их ненужными и опасными. В условиях пандемии НАТО лишь вновь подчеркивает свою бессмысленность», — написал Пушков в своем Twitter.
Ранее Северный флот взял на сопровождение группу кораблей стран НАТО в Баренцевом море. Позднее Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, подошедших к границам России в Баренцевом море.
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Политика , Армия , Алексей Пушков , Совет Федерации , НАТО
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